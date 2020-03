Український боксер Олександр Усик у 2019 році провів лише один бій

Усик дебютував у хевивейті перемогою над американцем Чазом Візерспуном 12 жовтня в Чикаго.

Як повідомляє видання Чемпіон, гонорар за бій проти маловідомого боксера і нечисленні рекламні контракти дозволили Олександру Усику заробити в 2019 році 1,2 мільйона доларів. Але Усик зайняв далеко не перше місце в рейтингу доходів українських боксерів.

Рейтинг доходів українських боксерів 2019 році за даними Чемпіона:

1. Василь Ломаченко (провів два бої) – 6 млн. доларів

2. Сергій Дерев'янченко (два бої) – 5,6 млн. доларів

3. Олександр Гвоздик (два бої) – 2,8 млн. доларів

4. Олександр Усик (один бій) – 1,2 млн. доларів

Інші наші боксери-професіонали заробили значно менше мільйона доларів.

Раніше ми писали, що для того, щоб зрозуміти, наскільки великі гроші крутяться в боксі, ми склали топ найбільших чеків за бій, які коли-небудь отримували боксери.

1. Флойд Мейвезер (vs Конор МакГрегор) – $275 млн

2. Флойд Мейвезер (vs Менні Пак'яо) – $250 млн

3. Менні Пакьяо (vs Флойд Мейвезер) – $150 млн

4. Конор МакГрегор (vs Флойд Мейвезер) – $100 млн

5. Флойд Мейвезер (vs Сауль Альварес) – $80 млн

6. Ентоні Джошуа (vs Енді Руїс-молодший 2) – $60 млн

7. Оскар Де Ла Хойя (vs Флойд Мейвезер) – $52 млн

8. Сауль Альварес (vs Сергій Ковальов) – $35 млн

9. Евандер Холіфілд (vs Майк Тайсон 2) – $33 млн

10. Майк Тайсон (vs Евандер Холіфілд 2) – $30 млн

