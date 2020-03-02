Український боксер Олександр Усик у 2019 році провів лише один бій
Усик дебютував у хевивейті перемогою над американцем Чазом Візерспуном 12 жовтня в Чикаго.
Як повідомляє видання Чемпіон, гонорар за бій проти маловідомого боксера і нечисленні рекламні контракти дозволили Олександру Усику заробити в 2019 році 1,2 мільйона доларів. Але Усик зайняв далеко не перше місце в рейтингу доходів українських боксерів.
Рейтинг доходів українських боксерів 2019 році за даними Чемпіона:
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1. Василь Ломаченко (провів два бої) – 6 млн. доларів
2. Сергій Дерев'янченко (два бої) – 5,6 млн. доларів
3. Олександр Гвоздик (два бої) – 2,8 млн. доларів
4. Олександр Усик (один бій) – 1,2 млн. доларів
Інші наші боксери-професіонали заробили значно менше мільйона доларів.
Раніше ми писали, що для того, щоб зрозуміти, наскільки великі гроші крутяться в боксі, ми склали топ найбільших чеків за бій, які коли-небудь отримували боксери.
1. Флойд Мейвезер (vs Конор МакГрегор) – $275 млн
2. Флойд Мейвезер (vs Менні Пак'яо) – $250 млн
3. Менні Пакьяо (vs Флойд Мейвезер) – $150 млн
4. Конор МакГрегор (vs Флойд Мейвезер) – $100 млн
5. Флойд Мейвезер (vs Сауль Альварес) – $80 млн
6. Ентоні Джошуа (vs Енді Руїс-молодший 2) – $60 млн
7. Оскар Де Ла Хойя (vs Флойд Мейвезер) – $52 млн
8. Сауль Альварес (vs Сергій Ковальов) – $35 млн
9. Евандер Холіфілд (vs Майк Тайсон 2) – $33 млн
10. Майк Тайсон (vs Евандер Холіфілд 2) – $30 млн
Нагадаємо, що вражаючий гонорар Гвоздика за поразку розсекречено: рекордний в кар'єрі.
Як повідомляла Politeka, Усик отримав рекордний гонорар в своїй кар'єрі за бій: озвучена значна цифра.
Також Politeka писала, що Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.