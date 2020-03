Украинский боксер Александр Усик в 2019 году провел всего один бой

Усик дебютировал в хэвивейте победой над американцем Чазом Уизерспуном 12 октября в Чикаго.

Как сообщает издание Чемпион, гонорар за бой против малоизвестного боксера и немногочисленные рекламные контракты позволили Александру Усику заработать в 2019 году 1,2 миллиона долларов. Но Усик занял далеко не первое место в рейтинге доходов украинских боксеров.

Рейтинг доходов украинских боксеров 2019 году по данным Чемпиона:

1. Василий Ломаченко (провел два боя) – 6 млн. долларов

2. Сергей Деревянченко (два боя) – 5,6 млн. долларов

3. Александр Гвоздик (два бои) – 2,8 млн. долларов

4. Александр Усик (один бой) – 1,2 млн. долларов

Остальные наши боксеры-профессионалы заработали значительно меньше миллиона долларов.

Ранее мы писали, что для того, чтобы понять, насколько большие деньги крутятся в боксе, мы составили топ самых крупных чеков за бой, которые когда-либо получали боксёры.

1. Флойд Мейвезер (vs Конор МакГрегор) – $275 млн

2. Флойд Мейвезер (vs Мэнни Пакьяо) – $250 млн

3. Мэнни Пакьяо (vs Флойд Мейвезер) – $150 млн

4. Конор МакГрегор (vs Флойд Мейвезер) – $100 млн

5. Флойд Мейвезер (vs Сауль Альварес) – $80 млн

6. Энтони Джошуа (vs Энди Руис-младший 2) – $60 млн

7. Оскар Де Ла Хойя (vs Флойд Мейвезер) – $52 млн

8. Сауль Альварес (vs Сергей Ковалёв) – $35 млн

9. Эвандер Холифилд (vs Майк Тайсон 2) – $33 млн

10. Майк Тайсон (vs Эвандер Холифилд 2) – $30 млн

