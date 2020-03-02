Украинский боксер Александр Усик в 2019 году провел всего один бой
Усик дебютировал в хэвивейте победой над американцем Чазом Уизерспуном 12 октября в Чикаго.
Как сообщает издание Чемпион, гонорар за бой против малоизвестного боксера и немногочисленные рекламные контракты позволили Александру Усику заработать в 2019 году 1,2 миллиона долларов. Но Усик занял далеко не первое место в рейтинге доходов украинских боксеров.
Рейтинг доходов украинских боксеров 2019 году по данным Чемпиона:
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1. Василий Ломаченко (провел два боя) – 6 млн. долларов
2. Сергей Деревянченко (два боя) – 5,6 млн. долларов
3. Александр Гвоздик (два бои) – 2,8 млн. долларов
4. Александр Усик (один бой) – 1,2 млн. долларов
Остальные наши боксеры-профессионалы заработали значительно меньше миллиона долларов.
Ранее мы писали, что для того, чтобы понять, насколько большие деньги крутятся в боксе, мы составили топ самых крупных чеков за бой, которые когда-либо получали боксёры.
1. Флойд Мейвезер (vs Конор МакГрегор) – $275 млн
2. Флойд Мейвезер (vs Мэнни Пакьяо) – $250 млн
3. Мэнни Пакьяо (vs Флойд Мейвезер) – $150 млн
4. Конор МакГрегор (vs Флойд Мейвезер) – $100 млн
5. Флойд Мейвезер (vs Сауль Альварес) – $80 млн
6. Энтони Джошуа (vs Энди Руис-младший 2) – $60 млн
7. Оскар Де Ла Хойя (vs Флойд Мейвезер) – $52 млн
8. Сауль Альварес (vs Сергей Ковалёв) – $35 млн
9. Эвандер Холифилд (vs Майк Тайсон 2) – $33 млн
10. Майк Тайсон (vs Эвандер Холифилд 2) – $30 млн
Напомним, что впечатляющий гонорар Гвоздика за поражение рассекречен: рекордный в карьере.
Как сообщала Politeka, Усик получил рекордный гонорар в своей карьере за бой: озвучена внушительная цифра.
Также Politeka писала, что Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.