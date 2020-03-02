Колишній лідер суперважкого дивізіону Володимир Кличко в черговий раз заговорив про можливе повернення в ринг

Напередодні поєдинку Ф'юрі - Уайлдер українець натякнув, що може повернутися в бокс. Деякі сприйняли слова Кличка як жарт, але екс-чемпіон світу В'ячеслав Сенченко впевнений, що 43-річний Володимир все ще може відновити кар'єру.

Більш того, Сенченко вважає, що навіть зараз Кличко здатний дати «Циганському королю» серйозний бій.

«Він ніколи не закидав тренувальний процес, підтримує себе у відмінній формі. Може бути, не на піку, але якщо йому провести табір три місяці, то він буде на піку. Я думаю, він цілком і в цьому році міг би вийти проти Ф'юрі».

В'ячеслав припустив, що причиною поразки Кличка в бою з Ф'юрі стали психологічні ігри з боку британця.

«Володимир був затиснутий, не розкрився у тому бою. Звичайно, він сильніше Ф'юрі як боксер. Було б цікаво побачити реванш відразу. Шкода, що він так і не відбувся».

Раніше Володимир Кличко запропонував своїм прихильникам вибрати для нього суперника.

Боксер у суперважкій вазі вирішив навіть до цього питання підключити своїх шанувальників і на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter розмістив пост з проханням допомогти йому вибрати для бою нового суперника.

У цілому, Володимир створив три опитування для всіх бажаючих, в яких фігурували такі імена: Ф'юрі, реванш з Джошуа або бій з Уайлдером.

Найбільше лайків від фолловерів зібрав пост, в якому фігурує ім'я британського боксера Тайсона Ф'юрі, який переміг українця в 2015 році.

Нагадаємо, Усик знищив Кличка в спарингу.

Як повідомляла Politeka, Кличко назвав головну причину, через яку він повернеться на профіринг.

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