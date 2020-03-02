Бывший лидер супертяжелого дивизиона Владимир Кличко в очередной раз заговорил о возможном возвращении в ринг

Накануне поединка Фьюри - Уайлдер украинец намекнул, что может вернуться в бокс. Некоторые восприняли слова Кличко как шутку, но экс-чемпион мира Вячеслав Сенченко уверен, что 43-летний Владимир все еще может возобновить карьеру.

Более того, Сенченко считает, что даже сейчас Кличко способен дать «Цыганскому королю» серьезный бой.

«Он никогда не забрасывал тренировочный процесс, поддерживает себя в отличной форме. Может быть, не на пике, но если ему провести лагерь месяца три, то он будет на пике. Я думаю, он вполне и в этом году мог бы выйти против Фьюри».

Вячеслав предположил, что причиной поражения Кличко в бою с Фьюри стали психологические игры со стороны британца.

«Владимир был зажат, не раскрылся в том бою. Конечно, он сильнее Фьюри как боксер. Было бы интересно увидеть реванш сразу. Жалко, что он так и не состоялся».

Ранее Владимир Кличко предложил своим поклонникам выбрать для него соперника.

Боксер в супертяжелом весе решил даже к этому вопросу подключить своих поклонников и на своей странице в социальной сети Twitter разместил пост с просьбой помочь ему выбрать для боя нового соперника.

В общей сложности, Владимир создал три опроса для всех желающих, в которых фигурировали следующие имена: Фьюри, реванш с Джошуа или бой с Уайлдером.

Больше всего лайков от подписчиков собрал пост, в котором фигурирует имя британского боксера Тайсона Фьюри, который победил украинца в 2015 году.

Напомним, Усик уничтожил Кличко в спарринге.

Как сообщала Politeka, Кличко назвал главную причину, из-за которой он вернется на профиринг.

Также Politeka писала, про экс-невеста Кличко резко сменила имидж и ошарашила новой внешностью.