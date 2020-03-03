Український боксер Олександр Усик не застосовує свої боксерські навички у повсякденному житті

Але боксер на зустрічі зі студентами КНУ ім. Т. Шевченко розповів про одну з конфліктних ситуацій, в якій йому довелося взяти участь.

"Для мене неприйнятно, коли хлопець йде з дівчиною, а інші два хлопця до нього чіпляються. Це за межею моїх розумінь. Хлопець іде з дівчиною – все у нього імунітет. А вони почали до неї чіплятися. Я взяв палицю, вийшов з машини і розігнав цих хуліганів. Чому я взяв палицю? Тому що у мене є біта. Я не знаю, може у них був ніж або щось ще. Вони хотіли поговорити: "Братан, давай поговоримо". Відповідаю: "Ні, твій братан в кінці яру кінь доїдає", – розповів Усік.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик з величезною ймовірністю проведе бій з Дереком Чісорою 28 березня в Лондоні на "О2 Арені".

"Переговори сторін тривають. Все буде ясно в найближчі тижні. Ми все ще чекаємо роз'яснень від боксерських організацій про те, в якому порядку боксери захищають свої титули. Дата 7 березня практично нереальна. Зате ми забронювали на 28 березня "О2-Арену", – наводить слова промоутера Едді Хірна Sky Sports.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.