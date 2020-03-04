Офіційно бій все ще не підтверджений

Британець Дерек Чісора заробить 2 мільйони фунтів стерлінгів за бій проти Олександра Усика

Бій супертяжів запланований на 23 травня і повинен пройти в Лондоні на арені О2. Але офіційно бій все ще не підтверджений.

Крім гонорару Чісора також отримає відсоток від платних трансляцій на території Великобританії, передає Mixspoгt.pro.

Раніше ми писали, що букмекери після анонсу бою Усик - Чісора оновили ставки на переможця поєдинку.

Промоутер Едді Хирн заявив, що боксери зустрінуться навесні, швидше за все, на лондонській О2 Arena. Ця новина змусила букмекерів передивитися котирування на бій і знизити шанси Чісори на успіх.

Так, ставки на перемогу 36-річного Дерека приймаються з коефіцієнтом 5,50, тоді як ще тиждень тому цей показник був дорівнює 4,33. У свою чергу тріумф Усика оцінюється котируванням 1,12 (було – 1,20). А на нічию тепер можна поставити з коефіцієнтом 34,00 (було – 21,00).