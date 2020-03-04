Британець Дерек Чісора заробить 2 мільйони фунтів стерлінгів за бій проти Олександра Усика
Бій супертяжів запланований на 23 травня і повинен пройти в Лондоні на арені О2. Але офіційно бій все ще не підтверджений.
Крім гонорару Чісора також отримає відсоток від платних трансляцій на території Великобританії, передає Mixspoгt.pro.
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Раніше ми писали, що букмекери після анонсу бою Усик - Чісора оновили ставки на переможця поєдинку.
Промоутер Едді Хирн заявив, що боксери зустрінуться навесні, швидше за все, на лондонській О2 Arena. Ця новина змусила букмекерів передивитися котирування на бій і знизити шанси Чісори на успіх.
Так, ставки на перемогу 36-річного Дерека приймаються з коефіцієнтом 5,50, тоді як ще тиждень тому цей показник був дорівнює 4,33. У свою чергу тріумф Усика оцінюється котируванням 1,12 (було – 1,20). А на нічию тепер можна поставити з коефіцієнтом 34,00 (було – 21,00).