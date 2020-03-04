Официально бой все еще не подтвержден

Британец Дерек Чисора заработает 2 миллиона фунтов стерлингов за бой против Александра Усика

Бой супертяжей запланирован на 23 мая и должен пройти в Лондоне на арене О2. Но официально бой все еще не подтвержден.

Кроме гонорара Чисора также получит процент от платных трансляций на территории Великобритании, передает Mixspoгt.pro.

Ранее мы писали, что букмекеры после анонса боя Усик - Чисора обновили ставки на победителя поединка.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что боксеры встретятся весной, скорее всего, на лондонской О2 Arena. Эта новость заставила букмекеров посмотреть котировки на бой и снизить шансы Чисоры на успех.

Так, ставки на победу 36-летнего Дерека принимаются с коэффициентом 5,50, тогда как еще неделю назад этот показатель был равен 4,33. В свою очередь триумф Усика оценивается котировкой 1,12 (было – 1,20). А на ничью теперь можно поставить с коэффициентом 34,00 (было – 21,00).