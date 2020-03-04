Британец Дерек Чисора заработает 2 миллиона фунтов стерлингов за бой против Александра Усика
Бой супертяжей запланирован на 23 мая и должен пройти в Лондоне на арене О2. Но официально бой все еще не подтвержден.
Кроме гонорара Чисора также получит процент от платных трансляций на территории Великобритании, передает Mixspoгt.pro.
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Ранее мы писали, что букмекеры после анонса боя Усик - Чисора обновили ставки на победителя поединка.
Промоутер Эдди Хирн заявил, что боксеры встретятся весной, скорее всего, на лондонской О2 Arena. Эта новость заставила букмекеров посмотреть котировки на бой и снизить шансы Чисоры на успех.
Так, ставки на победу 36-летнего Дерека принимаются с коэффициентом 5,50, тогда как еще неделю назад этот показатель был равен 4,33. В свою очередь триумф Усика оценивается котировкой 1,12 (было – 1,20). А на ничью теперь можно поставить с коэффициентом 34,00 (было – 21,00).