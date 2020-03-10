Американський фахівець Джеймс Алі Башир зараз не бачить боксера, який міг би претендувати на роль лідера суперважкого дивізіону

Про це Башир розповів в інтерв'ю порталу Tribuna.com.

На думку Алі Башира, враховуючи поточний розклад сил в "королівському" дивізіоні, його колишньому лідеру Володимиру Кличку слід відновити кар'єру.

"Ніхто зараз не є кращим боксером у надважкій вазі. Для мене зараз немає №1. Тайсон Ф'юрі - не номер один, Джошуа - теж не №1. Ніхто зараз не №1. Зараз ідеальний час для Володимира Кличка повернутися в бокс. Думаю, він зможе розібратися з цими хлопцями", - заявив Алі Башир.

Раніше ми писали, що Володимир Кличко прокоментував скандал, в який потрапив український важкоатлет Віктор Вихрист.

Кличко підтримав Выхриста в конфлікт з Федерацією боксу України.

"Карати тренера і менеджера Вихриста – це абсолютна дурість. Чому ж тоді Ломаченко зі своїм легендарним батьком, Олександр Усик або ми з братом відрізняємося від Вихриста? Всіх нас з Віктором об'єднує одне – ми хотіли розвиватися як боксери. Чесно кажучи, прочитавши інтерв'ю з В'ячеславом Глазковим, був розчарований методами роботи керівництва ФБУ. У мене немає сумнівів, що все, сказане Глазковим, є правдою", – передає слова Володимира Кличка MixSport.

Нагадаємо, Усик знищив Кличка в спарингу.

Як повідомляла Politeka, Кличко назвав головну причину, через яку він повернеться на профиринг.

Також Politeka писала, про экс-наречена Кличка різко змінила імідж і шокувала новою зовнішністю.