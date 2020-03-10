Американский специалист Джеймс Али Башир сейчас не видит боксера, который мог бы претендовать на роль лидера супертяжелого дивизиона

Об этом Башир рассказал в интервью порталу Tribuna.com.

По мнению Али Башира, учитывая текущий расклад сил в "королевском" дивизионе, бывшему его лидеру Владимиру Кличко следует возобновить карьеру.

"Никто сейчас не является лучшим боксером в супертяжелом весе. Для меня сейчас нет №1. Тайсон Фьюри - не номер один, Джошуа - тоже не №1. Никто сейчас не №1. Сейчас идеальное время для Владимира Кличко вернуться в бокс. Думаю, он сможет разобраться с этими ребятами", - заявил Али Башир.

Ранее мы писали, что Владимир Кличко прокомментировал скандал, в который попал украинский тяжеловес Виктор Выхрист.

Кличко поддержал Выхриста в конфликте с Федерацией бокса Украины.

"Наказывать тренера и менеджера Выхриста – это абсолютная глупость. Чем же тогда Ломаченко со своим легендарным отцом, Александр Усик или мы с братом отличаемся от Выхриста? Всех нас с Виктором объединяет одно – мы хотели развиваться как боксеры. Честно говоря, прочитав интервью с Вячеславом Глазковым, был разочарован методами работы руководства ФБУ. У меня нет сомнений, что все, сказанное Глазковым, является правдой", – передает слова Владимира Кличко MixSport.

Напомним, Усик уничтожил Кличко в спарринге.

Как сообщала Politeka, Кличко назвал главную причину, из-за которой он вернется на профиринг.

Также Politeka писала, про экс-невеста Кличко резко сменила имидж и ошарашила новой внешностью.