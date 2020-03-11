Екс-чемпіон світу з боксу у важкій вазі американець Майк Тайсон заявив, що зміг би перемогти Флойда Мейвезера-молодшого

За словами Тайсона, він без сумнівів б переміг Флойда на вулиці, але в рингу Мейвезера йому не здолати.

"Вуличний бій з Флойдом? Я думаю, що в таких умовах надер би йому дупу. У цьому немає ніяких сумнівів. А от якщо б я опинився в рингу, то він би святкував перемогу.

У Мейвезера чудова техніка. Він дійсно хороший в тому, чим займається", - розповів Тайсон в інтерв'ю Youtube-каналу GQ Russia.

До речі, американського боксера Майка Тайсона вважали найсильнішим бійцем до тих пір, поки він не вийшов у ринг з Джеймсом Дугласом.

11 лютого 1990 року відбувся поєдинок.

Тоді Дуглас ефектно відбивав всі атаки, в той час як Тайсон поступово почав втрачати контроль над собою.

Переломний момент бою настав у кінці 8-го раунду, коли Дуглас пропустив правий аперкот і опинився в нокдауні.

Знесилений Тайсон не витримав напору претендента і незабаром став співавтором одного з найбільш культових нокаутів в історії боксу.

Дуглас у 10-му раунді серією розмашистих ударів збив Тайсона з ніг і став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBC і IBF.

Нагадаємо, що Тайсон зустрівся з сенсаційним чемпіоном в дуже дивному місці.

Як повідомляла Politeka, Тайсон застав дружину в ліжку з голлівудською зіркою.

Також Politeka писала про те, Майк Тайсон став справжнім українцем.