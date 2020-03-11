Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон заявил, что смог бы победить Флойда Мейвезера-младшего
По словам Тайсона, он без сомнений бы победил Флойда на улице, но в ринге Мейвезера ему не одолеть.
"Уличный бой с Флойдом? Я думаю, что в таких условиях надрал бы ему задницу. В этом нет никаких сомнений. А вот если бы я оказался в ринге, то он бы праздновал победу.
У Мейвезера замечательная техника. Он действительно хорош в том, чем занимается", - рассказал Тайсон в интервью Youtube-каналу GQ Russia.
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К слову, американского боксера Майка Тайсона считали самым сильным бойцом до тех пор, пока он не вышел в ринг с Джеймсом Дугласом.
11 февраля 1990 года состоялся поединок.
Тогда Дуглас эффектно отбивал все атаки, в то время как Тайсон постепенно начал терять контроль над собой.
Переломный момент боя наступил в конце 8-го раунда, когда Дуглас пропустил правый апперкот и оказался в нокдауне.
Обессиленный Тайсон не выдержал напора претендента и вскоре стал соавтором одного из самых культовых нокаутов в истории бокса.
Дуглас в 10-м раунде серией размашистых ударов сбил Тайсона с ног и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF.
Напомним, что Тайсон встретился с сенсационным чемпионом в очень странном месте.
Как сообщала Politeka, Тайсон застал жену в постели с голливудской звездой.
Также Politeka писала о том, Майк Тайсон стал настоящим украинцем.