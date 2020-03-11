Перенесений з Китаю бій першої напівсередньої ваги між Хосе Раміресом і Віктором Постолом відбудеться 9-го травня

На кону будуть пояси WBC і WBO.

«Я радий, що визначилась нова дата бою. Я активно тренуюся, хоча був повністю готовий до поєдинку в лютому. Бій пройде у суперника вдома, але я вже звик битися в чужих стінах». Чекаю цієї можливості, готовий повернути собі пояси і знову бути чемпіоном», - сказав Постол.

Раніше український боксер володів титулом WBC, але втратив його в бою з Теренсом Кроуфордом.

Нагадаємо, що колишній чемпіон світу Віктор Постол дізнався ім'я наступного суперника.

Екс-чемпіон світу за версією WBC в першій напівсередній вазі Віктор Постол проведе бій проти французького боксера Мохамеда Минума. Таке рішення прийняли на засіданні комісії WBC (Всесвітньої боксерської ради) у рамках 56-го Конгресу.

Нагадаємо, Усик знищив Кличко в спарингу.

Як повідомляла Politeka, Кличко назвав головну причину, через яку він повернеться на профиринг.

Також Politeka писала, про экс-наречена Кличка різко змінила імідж і шокувала новою зовнішністю.