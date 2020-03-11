Перенесенный из Китая бой первого полусреднего веса между Хосе Рамиресом и Виктором Постолом состоится 9-го мая

На кону будут пояса WBC и WBO.

«Я рад, что определилась новая дата боя. Я активно тренируюсь, хотя был полностью готов к поединку в феврале. Бой пройдет у соперника дома, но я уже привык драться в чужих стенах». Жду этой возможности, готов вернуть себе пояса и снова быть чемпионом», - сказал Постол.

Ранее украинский боксер владел титулом WBC, но потерял его в бою с Теренсом Кроуфордом.

Напомним, что бывший чемпион мира Виктор Постол узнал имя следующего соперника.

Экс-чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол проведет бой против французского боксера Мохамеда Минума. Такое решение приняли на заседании комиссии WBC (Всемирного боксерского совета) в рамках 56-го Конгресса.

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