Промоутер Олександра Усика Едді Хирн сподівається, що ситуація з коронавірусом не вплине на проведення поєдинків

«Попереду у нас багато боїв, і я сподіваюся, що все пройде як завжди. У вболівальників в боксі унікальна роль, вони під час бою допомагають боксеру вийти на новий рівень».

«Я не уявляю, як можна провести бій Усик - Чісора без уболівальників в залі. Або як Ентоні Джошуа буде битися з Кубратом Пулєвим на порожньому стадіоні. Такого просто не буде», - вважає Хирн.

До речі, коронавірус поширюється у світі з величезною швидкістю і природно, що епідемія вплинула на деякі події в світі спорту.

Так, чемпіонат Іспанії з футболу призупинено через коронавірус. Відзначається, що на два тижні припинено Прімера і Сегунда.

Також «Ювентус» на своєму офіційному сайті повідомив про перший випадок захворювання коронавірусом в клубі. Вірус виявлений у захисника Даніеле Ругани.

Як повідомляється, хвороба у гравця на даний момент протікає безсимптомно. «Ювентус» проводить всі необхідні процедури всередині команди, в тому числі ізоляцію всіх, хто мав контакт з Ругани.

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