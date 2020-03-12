Промоутер Александра Усика Эдди Хирн надеется, что ситуация с коронавирусом не повлияет на проведение поединков
«Впереди у нас много боев, и я надеюсь, что все пройдет как обычно. У болельщиков в боксе уникальная роль, они во время боя помогают боксеру выйти на новый уровень».
«Я не представляю, как можно провести бой Усик - Чисора без болельщиков в зале. Или как Энтони Джошуа будет драться с Кубратом Пулевым на пустом стадионе. Такого просто не будет», - считает Хирн.
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К слову, коронавирус распространяется в мире с огромной скоростью и естественно, что эпидемия повлияла на некоторые события в мире спорта.
Так, чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса. Отмечается, что на две недели приостановлены Примера и Сегунда.
Также «Ювентус» на своем официальном сайте сообщил о первом случае заболевания коронавирусом в клубе. Вирус обнаружен у защитника Даниэле Ругани.
Как сообщается, болезнь у игрока на данный момент протекает бессимптомно. «Ювентус» проводит все необходимые процедуры внутри команды, в том числе изоляцию всех, кто имел контакт с Ругани.
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