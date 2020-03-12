Американський боксер Евандер Холіфілд заявив, що Олександр Усик може впоратися з будь-яким суперником після спарингу з Володимиром Кличком

"Усик – дійсно хороший боєць. У нього відмінна школа, і він лівша. Чув, що Усик виглядав дуже добре в спарингу з Кличком. Якщо це дійсно так, то він знає, що може впоратися з будь-яким супертяжем", – цитує Холіфілда інформагентство Klitschko-brothers.

Також, він зазначив, що нинішні суперважкоатлети значно більше Усика, і розповів, яким чином він може їх перемогти.

"Він рухається вгору, але важковаговики сьогодні дуже великі. Усик буде битися з хлопцями, які набагато більше його. У свій час мені довелося робити теж саме, але тоді супертяжі не могли рухатися як я. У мене були гарні ноги, і я міг відмінно рухатися. Тому й перемагав. Усик повинен робити так само", – додав американець.

Раніше ми писали, що український боксер Володимир Кличко заявив, що хоче бачити британця Ентоні Джошуа в статусі абсолютного чемпіона у хэвивейті.

"Я хочу, щоб єдиним чемпіоном у суперважкій вазі став Джошуа. Він – чудовий атлет, олімпійський чемпіон, чудовий боксер і обличчя нашого виду спорту. Я вважаю, що у нього є все необхідне. Безумовно, ніхто не ідеальний. У кожного є плюси і мінуси, але я думаю, що у Джошуа є потенціал стати єдиним чемпіоном. Я справді цього бажаю", – сказав Кличко в інтерв'ю.

Нагадаємо, Белью назвав лише одного, кого переможе Олександр Усик.

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