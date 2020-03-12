Американский боксер Эвандер Холифилд заявил, что Александр Усик может справиться с любым соперником после спарринга с Владимиром Кличко

"Усик – действительно хороший боец. У него отличная школа, и он левша. Слышал, что Усик выглядел очень хорошо в спарринге с Кличко. Если это действительно так, то он знает, что может справиться с любым супертяжем", – цитирует слова Холифилда информагентство Klitschko-brothers.

Также, он отметил, что нынешние супертяжеловесы значительно больше Усика, и рассказал, каким образом он может их победить.

"Он движется вверх, но тяжеловесы сегодня очень крупные. Усик будет сражаться с парнями, которые намного больше его. В свое время мне пришлось делать тоже самое, но тогда супертяжи не могли двигаться как я. У меня были хорошие ноги, и я мог отлично двигаться. Поэтому и побеждал. Усик должен делать также", – добавил американец.

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"Я хочу, чтобы единственным чемпионом в супертяжелом весе стал Джошуа. Он – превосходный атлет, олимпийский чемпион, замечательный боксер и лицо нашего вида спорта. Я считаю, что у него есть все необходимое. Безусловно, никто не идеален. У каждого есть плюсы и минусы, но я думаю, что у Джошуа есть потенциал стать единственным чемпионом. Я вправду этого желаю", – сказал Кличко в интервью.

Напомним, Белью назвал лишь одного, кого победит Александр Усик.

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