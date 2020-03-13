Також Усик розповів, що думає про свого суперника

Український боксер Олександр Усик висловився щодо майбутнього поєдинку з Дереком Чісорою

Також стала відома ціна квитків на бій, який відбудеться 23 травня на O2 Arena в Лондоні.

Нещодавно українець розповів про якості американського бійця.

"Бій з Белл, який пройшов в Манчестер у 2018 році, був неймовірним досвідом, тепер я можу зробити це ще раз на неймовірній арені О2 в Лондоні. Мені не терпиться знову виступити перед британськими фанами.

У крузервейті я досяг стелі, став абсолютом, тепер іду по такому ж шляху в суперважкому дивізіоні. Я чекаю цього випробування з Чісорою. Він сильний, жорсткий і витривалий. Я пам'ятаю, як був любителем і дивився за його поєдинком з Віталієм Кличком, він здавався таким величезним.

Зараз же вже я сам б'юся з Чісорою. Я працюю в своєму таборі, щоб показати захоплюючий бій 23 травня", - наводить слова Олександра Sky Sports.

До слова, найдешевший квиток можна купити за 40 фунтів стерлінгів (1320 гривень), а найдорожчий за 800 фунтів (26400 грн).

Раніше ми писали, що промоутер Олександра Усика Едді Хирн сподівається, що ситуація з коронавірусом не вплине на проведення поєдинків.

«Попереду у нас багато боїв, і я сподіваюся, що все пройде як завжди. У вболівальників в боксі унікальна роль, вони під час бою допомагають боксеру вийти на новий рівень».

«Я не уявляю, як можна провести бій Усик - Чісора без уболівальників в залі. Або як Ентоні Джошуа буде битися з Кубратом Пулєвим на порожньому стадіоні. Такого просто не буде», - вважає Хирн.

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