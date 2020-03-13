Украинский боксер Александр Усик высказался касательно грядущего поединка с Дереком Чисорой

Также стала известна цена билетов на бой, который пройдет 23 мая на O2 Arena в Лондоне.

Недавно украинец рассказал о качествах американского бойца.

"Бой с Беллью, который прошел в Манчестер в 2018 году, был невероятным опытом, теперь я могу сделать это еще раз на невероятной арене О2 в Лондоне. Мне не терпится снова выступить перед британскими фанами.

В крузервейте я достиг потолка, стал абсолютом, теперь иду по такому же пути в супертяжелом дивизионе. Я жду настоящего испытания с Чисорой. Он силен, жесткий и выносливый. Я помню, как был любителем и смотрел за его поединком с Виталием Кличко, он казался таким огромным.

Сейчас же уже я сам бьюсь с Чисорой. Я работаю в своем лагере, чтобы показать захватывающий бой 23 мая", - приводит слова Александра Sky Sports.

Отметим, что самый дешевый билет можно купить за 40 фунтов стерлингов (1320 гривен), а самый дорогой за 800 фунтов (26400 грн).

Ранее мы писали, что промоутер Александра Усика Эдди Хирн надеется, что ситуация с коронавирусом не повлияет на проведение поединков.

«Впереди у нас много боев, и я надеюсь, что все пройдет как обычно. У болельщиков в боксе уникальная роль, они во время боя помогают боксеру выйти на новый уровень».

«Я не представляю, как можно провести бой Усик - Чисора без болельщиков в зале. Или как Энтони Джошуа будет драться с Кубратом Пулевым на пустом стадионе. Такого просто не будет», - считает Хирн.

Напомним, что Украина потеряла лидера сборной из-за коронавируса: все подробности

Politeka также сообщала про эпидемию коронавируса: в Борисполе приземлился "подозрительный" самолет, все детали

Также Politeka писала о том, что Роналду, Месси и других отправляют на карантин, матчей и соревнований не будет.