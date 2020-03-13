Украинский боксер Александр Усик высказался касательно грядущего поединка с Дереком Чисорой
Также стала известна цена билетов на бой, который пройдет 23 мая на O2 Arena в Лондоне.
Недавно украинец рассказал о качествах американского бойца.
"Бой с Беллью, который прошел в Манчестер в 2018 году, был невероятным опытом, теперь я могу сделать это еще раз на невероятной арене О2 в Лондоне. Мне не терпится снова выступить перед британскими фанами.
В крузервейте я достиг потолка, стал абсолютом, теперь иду по такому же пути в супертяжелом дивизионе. Я жду настоящего испытания с Чисорой. Он силен, жесткий и выносливый. Я помню, как был любителем и смотрел за его поединком с Виталием Кличко, он казался таким огромным.
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Сейчас же уже я сам бьюсь с Чисорой. Я работаю в своем лагере, чтобы показать захватывающий бой 23 мая", - приводит слова Александра Sky Sports.
Отметим, что самый дешевый билет можно купить за 40 фунтов стерлингов (1320 гривен), а самый дорогой за 800 фунтов (26400 грн).
Ранее мы писали, что промоутер Александра Усика Эдди Хирн надеется, что ситуация с коронавирусом не повлияет на проведение поединков.
«Впереди у нас много боев, и я надеюсь, что все пройдет как обычно. У болельщиков в боксе уникальная роль, они во время боя помогают боксеру выйти на новый уровень».
«Я не представляю, как можно провести бой Усик - Чисора без болельщиков в зале. Или как Энтони Джошуа будет драться с Кубратом Пулевым на пустом стадионе. Такого просто не будет», - считает Хирн.
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