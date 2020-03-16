Легендарнй актор Арнольд Шварценеггер показав, як треба боротися з епідемією коронавірусу
У себе в Instagam екс-губернатор виклав відео, в якому показав, як ретельно миє руки, перш ніж взяти на руки улюбленого вихованця, передає Politeka.net
"Мийте руки! Я спробував зробити урок з миття рук для Черрі, але думаю, що ви приділите цьому процесу більше уваги. Будьте обережні. Мийте руки. Слухайте науковців та експертів, а не пустоголових. Разом ми можемо уповільнити це і захистити один одного", — підписав відео актор.
У ролику Шварценеггер каже, що сам миє руки не менше п'ятдесяти разів на день, і робить це мінімум двадцять секунд.
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"Тепер, коли я торкаюся до тебе, ти не заразишся вірусом", - звернувся Шварценеггер до домашнього улюбленця.
До речі, ірландський боєць Конор Макгрегор розповів про те, що через коронавірус померла його тітка.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Мені зателефонували і повідомили, що моя улюблена маленька тітонька Енн померла. Моя бідна привітна тітонька. Сестра моєї мами", - написав він.
Спортсмен не зміг стримати емоцій, коментуючи свою трагедію.
"Цей тупий греб**ий вірус. Що за хрінь відбувається? Хороші звички, які ми придбаємо після цієї дикої атаки: гігієна рук, не доторкатися до власного обличчя. Спочивай з миром, Енн Мур, я люблю тебе", – сказав він.
Раніше ми писали, що українського боксера Олександра Усика сфотографували в аеропорту Лондона, куди він прилетів на прес-конференцію напередодні бою з Дереком Чісорою.
Відзначимо, що українець ходить в багаторазовій медичній масці, щоб убезпечити себе від коронавірусу.
"У нього більше шансів програти вірусу, ніж бути побитим Чісорою" - пишуть у коментарях користувачі мережі.
Нагадаємо, Україна втратила лідера збірної через коронавірус: всі подробиці
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