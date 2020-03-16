Легендарнй актер Арнольд Шварценеггер показал, как надо бороться с эпидемией коронавируса

У себя в Instagam экс-губернатор выложил видео, в котором показал, как тщательно моет руки, прежде чем взять на руки любимого питомца, передает Politeka.net,

"Мойте руки! Я попытался сделать урок по мытью рук для Черри, но думаю, что вы, ребята, уделите этому процессу больше внимания. Будьте осторожны. Мойте руки. Слушайте ученых и экспертов, а не пустоголовых. Вместе мы можем замедлить это и защитить друг друга", — подписал видео актер.

В ролике Шварценеггер говорит, что сам моет руки не менее пятидесяти раз в день, и делает это минимум двадцать секунд.

"Теперь, когда я прикасаюсь к тебе, ты не заразишься вирусом", - обратился Шварценеггер к домашнему любимцу.

К слову, ирландский боец Конор Макгрегор рассказал о том, что из-за коронавируса умерла его тетя.

Об этом он сообщил на своей страничке в Instagram.

"Мне позвонили и сообщили, что моя любимая маленькая тетушка Энн скончалась. Моя бедная дружелюбная тетушка. Сестра моей мамы", - написал он.

Спортсмен не смог сдержать эмоций, комментируя свою трагедию.

"Этот тупой греб**ый вирус. Что за хрень происходит? Хорошие привычки, которые мы теперь приобретем после этой дикой атаки: гигиена рук, не прикасаться к собственному лицу. Покойся с миром, Энн Мур, я люблю тебя", – заключил он.

Ранее мы писали, что украинского боксера Александра Усика запечатлели в аэропорту Лондона, куда он прилетел на пресс-конференцию накануне боя с Дереком Чисорой.

Отметим что, что украинец ходит в многоразовой медицинской маске, чтобы обезопасить себя от коронавируса.

"У него больше шансов проиграть вирусу, чем быть побитым Чисорой" - пишут в комментариях пользователи сети.

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