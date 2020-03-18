Український боксер Олександр Усик розповів, що буде ізольований від тренувального табору перед боєм проти британця Дерека Чісори

За словами Усика, він сподівається, що поєдинок не скасують.

"Зараз я дійсно сподіваюся, що бій з Чісорою відбудеться за планом. Я не особливо замислювався про вплив вірусу на бій і мої тренування. У четвер ввечері мене вперше відвідала думка про те, що можуть виникнути якісь проблеми, але це тільки мотивує мене.

Я буду ізольований від свого тренувального табору. Але кожну неділю я буду проводити зі своєю родиною і ходить у церкву", - повідомив Усик.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик висловився щодо майбутнього поєдинку з Дереком Чісорою.

Нещодавно українець розповів про якості американського бійця.

"Бій з Белл, який пройшов в Манчестері у 2018 році, був неймовірним досвідом, тепер я можу зробити це ще раз на неймовірній арені О2 в Лондоні. Мені не терпиться знову виступити перед британськими фанами.

У крузервейті я досяг стелі, став абсолютом, тепер іду по такому ж шляху в суперважкому дивізіоні. Я чекаю цього випробування з Чісорою. Він сильний, жорсткий і витривалий. Я пам'ятаю, як був любителем і дивився за його поєдинком з Віталієм Кличком, він здавався таким величезним", - наводить слова Олександра Sky Sports.

Також стала відома ціна квитків на бій, який відбудеться 23 травня на O2 Arena в Лондоні.

Зазначимо, що найдешевший квиток можна купити за 40 фунтів стерлінгів (1320 гривень), а найдорожчий за 800 фунтів (26400 грн).

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