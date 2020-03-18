Украинский боксер Александр Усик рассказал, что будет изолирован от тренировочного лагеря перед боем против британца Дерека Чисоры

По словам Усика, он надеется, что поединок не отменят.

"Сейчас я действительно надеюсь, что бой с Чисорой состоится по плану. Я не особо задумывался о влиянии вируса на бой и мои тренировки. В четверг вечером меня впервые посетила мысль о том, что могут возникнуть какие-то проблемы, но это только мотивирует меня.

Я буду изолирован от своего тренировочного лагеря. Но каждое воскресенье я буду проводить со своей семьей и ходит в церковь", - сообщил Усик.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик высказался касательно грядущего поединка с Дереком Чисорой.

Недавно украинец рассказал о качествах американского бойца.

"Бой с Беллью, который прошел в Манчестер в 2018 году, был невероятным опытом, теперь я могу сделать это еще раз на невероятной арене О2 в Лондоне. Мне не терпится снова выступить перед британскими фанами.

В крузервейте я достиг потолка, стал абсолютом, теперь иду по такому же пути в супертяжелом дивизионе. Я жду настоящего испытания с Чисорой. Он силен, жесткий и выносливый. Я помню, как был любителем и смотрел за его поединком с Виталием Кличко, он казался таким огромным", - приводит слова Александра Sky Sports.

Также стала известна цена билетов на бой, который пройдет 23 мая на O2 Arena в Лондоне.

Отметим, что самый дешевый билет можно купить за 40 фунтов стерлингов (1320 гривен), а самый дорогой за 800 фунтов (26400 грн).

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