Український боксер Олександр Гвоздик готується повернутися в ринг після поразки Артуру Бетербієву

Повернення повинно було відбутись 30 травня в андеркарті об'єднавчого бою іншого українця – Василя Ломаченка, повідомляє Politeka.

В інтерв'ю Luckypunchnet український боксер розповів, що планувалося спочатку і, що пішло не так.

«Спочатку був план провести бій на карді шоу Ломаченко - Лопес 30 травня. Однак, через коронавірус зараз цей вечір під питанням і мій бій у тому числі.

Top Rank скасували зараз всі вечори на березень і квітень, тому не тільки у мене не зрозуміло з майбутнім поєдинком, і взагалі нічого не ясно з нинішнім шоу в США. У суперники до речі планувався Джессі Харт, але тепер це вже неактуально».

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Гвоздик почав підготовку до наступного бою.

У своєму попередньому поєдинку за титули чемпіона світу WBC і IBF український боксер програв росіянину Артуру Бетербієву.

Нещодавно українець опублікував фото з тренування на сторінці в Instagram.

Шанувальники боксера вибухнули словами підтримки в коментарях.

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

А ще Politeka писала, Усик їдко посміявся над інтелектом Гвоздика.

Також Politeka повідомляла, українець потрапив у трійку кращих боксерів десятиліття.