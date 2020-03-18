Український боксер Олександр Гвоздик готується повернутися в ринг після поразки Артуру Бетербієву
Повернення повинно було відбутись 30 травня в андеркарті об'єднавчого бою іншого українця – Василя Ломаченка, повідомляє Politeka.
В інтерв'ю Luckypunchnet український боксер розповів, що планувалося спочатку і, що пішло не так.
«Спочатку був план провести бій на карді шоу Ломаченко - Лопес 30 травня. Однак, через коронавірус зараз цей вечір під питанням і мій бій у тому числі.
Top Rank скасували зараз всі вечори на березень і квітень, тому не тільки у мене не зрозуміло з майбутнім поєдинком, і взагалі нічого не ясно з нинішнім шоу в США. У суперники до речі планувався Джессі Харт, але тепер це вже неактуально».
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Раніше ми писали, що український боксер Олександр Гвоздик почав підготовку до наступного бою.
У своєму попередньому поєдинку за титули чемпіона світу WBC і IBF український боксер програв росіянину Артуру Бетербієву.
Нещодавно українець опублікував фото з тренування на сторінці в Instagram.
Шанувальники боксера вибухнули словами підтримки в коментарях.
Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.
А ще Politeka писала, Усик їдко посміявся над інтелектом Гвоздика.
Також Politeka повідомляла, українець потрапив у трійку кращих боксерів десятиліття.