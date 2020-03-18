Украинский боксер Александр Гвоздик готовится вернуться в ринг после поражения Артуру Бетербиеву

Возвращение должно было случиться 30 мая в андеркарте объединительного боя другого украинца – Василия Ломаченко, сообщает Politeka.

В интервью Luckypunchnet украинский боксер рассказал, что планировалось изначально и, что пошло не так.

«Изначально был план провести бой на карде шоу Ломаченко - Лопес 30 мая. Однако, из-за коронавируса сейчас этот вечер под вопросом и мой бой в том числе.

Top Rank отменили сейчас все вечера на март и апрель, поэтому не только у меня не понятно с будущим поединком, и вообще ничего не ясно по нынешним шоу в США. В соперники кстати планировался Джесси Харт, но теперь это уже неактуально».

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Гвоздик начал подготовку к следующему бою.

В своем предыдущем поединке за титулы чемпиона мира WBC и IBF украинский боксер проиграл россиянину Артуру Бетербиеву.

Недавно украинец опубликовал фото с тренировки на странице в Инстаграм.

Поклонники боксера разразились словами поддержки в комментариях.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

А еще Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.

Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.