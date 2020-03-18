Украинский боксер Александр Гвоздик готовится вернуться в ринг после поражения Артуру Бетербиеву
Возвращение должно было случиться 30 мая в андеркарте объединительного боя другого украинца – Василия Ломаченко, сообщает Politeka.
В интервью Luckypunchnet украинский боксер рассказал, что планировалось изначально и, что пошло не так.
«Изначально был план провести бой на карде шоу Ломаченко - Лопес 30 мая. Однако, из-за коронавируса сейчас этот вечер под вопросом и мой бой в том числе.
Top Rank отменили сейчас все вечера на март и апрель, поэтому не только у меня не понятно с будущим поединком, и вообще ничего не ясно по нынешним шоу в США. В соперники кстати планировался Джесси Харт, но теперь это уже неактуально».
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Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Гвоздик начал подготовку к следующему бою.
В своем предыдущем поединке за титулы чемпиона мира WBC и IBF украинский боксер проиграл россиянину Артуру Бетербиеву.
Недавно украинец опубликовал фото с тренировки на странице в Инстаграм.
Поклонники боксера разразились словами поддержки в комментариях.
Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.
А еще Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.
Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.