Український боксер Василь Ломаченко про сім'ю розповідає не часто

Про особисте життя нашого чемпіона відомо мало: одружений, є двоє дітей, але нам вдалося знайти рідкісні кадри другої половинки боксера, повідомляє Politeka.

Саме в спортзалі відбулася перша зустріч Василя і Олени. На момент зустрічі їм було близько десяти років.

До речі, чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко склав рейтинг кращих боксерів сучасності.

Своє ім'я український чемпіон не назвав, але включив у список колишнього абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика, правда, не віддавши йому першість.

При цьому Василь Ломаченко зізнався, який бій вважає самим легким у своїй кар'єрі.

«Найпростіший бій, в якому було дуже легко? Ні, не всі. Думаю, це мій перший бій на професійному ринзі з Хосе Раміресом.

П'ятірка кращих боксерів світу? На першому місці Теренс Кроуфорд, другий — Усик, третє місце — Канело, четвертий — Спенс, п'ятий — Майки Гарсія. А я? Знаєте, у мене є спеціальний список», — наводить слова Ломаченко EsNews.

Раніше ми писали, що бій в легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофимо Лопесом не відбудеться.

Поєдинок повинен був пройти 30 травня в Нью-Йорку (США).

Про скасування стало відомо після того, як Всесвітня боксерська організація (WBO), чемпіонським поясом якої володіє наш співвітчизник, оголосила про скасування всіх поєдинків під своєю егідою до 30 червня.

Нагадаємо, архівні фото і відео Василя Ломаченка злили в мережу.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.