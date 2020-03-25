Украинский боксер Василий Ломаченко о семье рассказывает не часто

О личной жизни нашего чемпиона известно мало: женат, есть двое детей, но нам удалось найти редкие кадры второй половинки боксера, сообщает Politeka.

Именно в спортзале состоялась первая встреча Василия и Елены. На момент встречи им было около десяти лет.

К слову, чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко составил рейтинг лучших боксеров современности.

Свое имя украинский чемпион не назвал, но включил в список бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, правда, не отдав ему первенство.

При этом Василий Ломаченко также признался, какой бой считает самым легким в своей карьере.

«Самый простой бой, в котором было очень легко? Нет, не все. Думаю, это мой первый бой на профессиональном ринге с Хосе Рамиресом.

Пятерка лучших боксеров мира? На первом месте Теренс Кроуфорд, второй — Усик, третье место — Канело, четвертый — Спенс, пятый — Майки Гарсия. А я? Знаете, у меня есть специальный список», — приводит слова Ломаченко EsNews.

Ранее мы писали, что бой в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом не состоится.

Поединок должен был пройти 30 мая в Нью-Йорке (США).

Об отмене стало известно после того, как Всемирная боксерская организация (WBO), чемпионским поясом которой владеет наш соотечественник, объявила об отмене всех поединков под своей эгидой до 30 июня.

Напомним, архивные фото и видео Василия Ломаченко слили в сеть.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.