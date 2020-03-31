У боксера добре виходить

Український боксер Василь Ломаченко під час карантину не втрачає дарма часу

Так, українець придумав новий вид спорту – щось середнє між футболом і боксом.

Ломаченко вже володіє непоганим скіллом і точно вміє кулаками пробивати м'яч по воротах, без проблем потрапляючи по мішенях.

До речі, український чемпіон Василь Ломаченко звернувся до українців у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Звернення боксера опубліковано на його офіційній сторінці в Facebook.

"Тренувальний процес ніколи не зупиняється! Бажаю всім вам безпеки і здоров'я. Будь ласка, будьте обережні та уважно слухайте рекомендації компетентних людей", - йдеться у зверненні.

Також боксер звернувся до спортсменів: "Звертаюся до всіх спортсменів - не здавайтеся. Продовжуйте ваші тренування в максимально можливій мірі, продовжуйте бути сильним для себе і близьких".

До речі, бій Ломаченко - Лопес не відбудеться 30 травня.

Поєдинок буде перенесено у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це розповів Лопес.

"Бій вже не відбудеться 30 травня. Це буде абсолютно інша дата. Top Rank відправив Ломаченка додому, в Україну. Зазвичай ми, боксери, починаємо підготовку за два місяці до бою, і саме зараз ми повинні починати", - додав боксер.

Як повідомляла Politeka, Гарсія назвав фаворита бою Ломаченко - Лопес: "Виграє за очками".

Також Politeka писала, що Лопес висловився про бій з Ломаченком: "Хочу перемогти нокаутом".

Нагадаємо, раніше на Ломаченка накинулися з погрозами: "Сильно поб'ють люди з України".