В команді українця розповіли, що могло призвести до програшу

Володимир Кличко 10 квітня 2004 року зазнав найдивнішу поразку в своїй кар'єрі

У поєдинку проти Лаймона Брюстера за титул WBO Кличко-молодший контролював перебіг подій на початку бою, і навіть відправив свого суперника в нокдаун (щоб подивитися відео, проскролльте новину до кінця).

У п'ятому раунді українець почав швидко втомлюватися і, пропустивши кілька ударів лівою, був відправлений в нокдаун.

Коли пролунав гонг про завершення п'ятої трихвилинки Кличко без сил впав на канвас. Рефері одразу зупинив бій і присудив Брюстеру перемогу технічним нокаутом.

Після закінчення бою українець знаходився в напівнепритомному стані. Його відвезли в лікарню, де він здав аналізи, які показали значне перевищення допустимої норми цукру в крові.

У команді Кличка вважають, що хтось міг отруїти воду, яку пив Володимир, що і призвело до програшу.

Нещодавно ми писали, що екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс розповів, що думає про чемпіона хевівейту Володимира Кличка.

Ось яку характеристику від Льюїса отримав наш боксер.

«Крах його кар'єри обумовлений тим, що він робив одне й те ж в кожному бою. Завжди настає час, коли хтось скаже: «Ти не вдариш мене правою рукою» чи «Ти не вдариш мене цим лівим крюком». У Володимира не було різноманітності ударів, пізніше це позначилося, коли він втратив Менні Стюарда», – розповів Льюїс.

Нагадаємо, Усик знищив Кличко в спарингу.

Як повідомляла Politeka, Кличко назвав головну причину, через яку він повернеться на профиринг.

Також Politeka писала, про экс-наречена Кличка різко змінила імідж і шокувала новою зовнішністю.