В команде украинца рассказали, что могло привести к проигрышу

Владимир Кличко 10 апреля 2004 года потерпел самое странное поражение в своей карьере

В поединке против Лаймона Брюстера за титул WBO Кличко-младший контролировал ход событий в начале боя, и даже отправил своего соперника в нокдаун (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

В пятом раунде украинец начал быстро уставать и, пропустив несколько ударов левой, был также отправлен в нокдаун.

Когда прозвучал гонг о завершении пятой трехминутки, Кличко без сил упал на канвас. Рефери сразу остановил бой и присудил Брюстеру победу техническим нокаутом.

После окончания боя украинец находился в полубессознательном состоянии. Его отвезли в больницу, где он сдал анализы, которые показали значительное превышение допустимой нормы сахара в крови.

В команде Кличко считают, что кто-то мог отравить воду, которую пил Владимир, что и привело к проигрышу.

Недавно мы писали, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис рассказал что думает о чемпионе хэвивейта Владимире Кличко.

Вот какую характеристику от Льюиса получил наш боксер.

«Крах его карьеры обусловлен тем, что он делал одно и то же в каждом бою. Всегда наступает время, когда кто-то скажет: «Ты не ударишь меня правой рукой» или «Ты не ударишь меня этим левым крюком». У Владимира не было разнообразия ударов, позже это сказалось, когда он потерял Мэнни Стюарда», – рассказал Льюис.

Напомним, Усик уничтожил Кличко в спарринге.

Как сообщала Politeka, Кличко назвал главную причину, из-за которой он вернется на профиринг.

Также Politeka писала, про экс-невеста Кличко резко сменила имидж и ошарашила новой внешностью.