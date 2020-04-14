Російський боксер Мурат Гассієв (26–1, 19 КО) заявив, що хоче провести бій-реванш з українцем Олександром Усиком (17–0, 13 KO)

«У мене є чотири поєдинки в моїй кар'єрі, які мені особливо запам'яталися: з Денисом Лебедєвим, коли я став чемпіоном світу, потім я провів успішний захист з Кшиштофом Влодарчиком, потім об'єднав пояси в поєдинку з Юніером Дортикосом.

Ну і бій за звання абсолютного чемпіона з Олександром Усиком. Було б чудово провести реванш з Усиком. Але на сьогоднішній день у нас трохи різні дороги", - заявив Гассієв.

Раніше ми писали, що український супертяж Олександр Усик, розповів про можливість проведення другого поєдинку проти Мурата Гассієва.

«Мене часто запитують, що я можу сказати про Мураті Гассієва. Чудовий спортсмен і вихована людина. Подяка батькам за виховання такого чоловіка. Я хотів би провести ще один поєдинок? Якщо це буде мати сенс, то чому б і ні? На даний момент я про це не думав. Не знаю, хочу чи не хочу. Навіть не можу відповісти вам на це питання. Якщо це буде вигідно нам обом, то можна провести бій», – сказав Олександр.

Нагадаємо, що Усик зробив зізнання напередодні бою з Чісорою: "До всіх своїх поєдинків я...".

Як повідомляла Politeka, озвучена ціна найдешевшого квитка на поєдинок Усик - Чісора.

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