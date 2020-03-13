Супертяжеловес Дерек Чисора обещает 23 мая в Лондоне «теплый» прием Александру Усику

Британец заявил, что, возможно, это будет самый сложный бой в в его карьере.

«Будет замес. Я уже начал брать уроки танцев. Зажжём! Он у меня затанцует, бро. Затанцует. Да, будет непросто, зачем лгать. Возможно, предстоит самый сложный бой в карьере», - заявил Чисора.

Дерек отметил, что готов пропустить от Усика удары, чтобы вломить одним своим.

«Да, у него нет мощи, но точности его ударов и того, как он их набрасывает — это нечто! То, как он это делает, невероятно. Да, я буду пропускать. Конечно. Возможно, придётся пропустить с пяток плюх, чтобы одну свою вставить, но уж как есть. Да и ладно. Я на завтрак ем такое дерьмо! Никак это на мой голод и сосредоточенность не повлияет», - резюмировал Чисора.

К слову, британский супертяжеловес Дерек Чисора признался, что не намерен провоцировать Александра Усика для раскрутки боя.

"Мы не сможем продать этот бой, оскорбляя парня. Он же вообще не понимает по-английски. Если я пошлю, он подумает, что я пожелал ему доброго утра.

Меня ждет испытание, и в этом я честен с собой. Думаю, это будет самый тяжелый бой в моей карьере. Не из-за того, что у него нет мощи, а из-за точности его ударов и того, как он их выбрасывает. Когда он делает это - он невероятен", - сказал Чисора.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.