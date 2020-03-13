Александр Усик заявил, что бой против Дерека Чисоры станет большим испытанием для него

"Я до конца еще не вкусил супертяжелую весовую категорию. Бой с Дереком Чисорой, я думаю, будет большим испытанием для меня. Я буду усердно готовиться к нему, так же, как это делаю ко всем своим поединкам. Думаю, что фанатам бокса мы закатим хорошее шоу и люди порадуются, посмотрев его", – заявил Усик в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing.

Кроме того, он вспомнил о выходках Чисоры по отношению к братьям Кличко

"Я когда-то смотрел бой Чисоры против Виталия Кличко, когда он ударил его по лицу, а потом плевался водой во Владимира. Я думаю, что он уже перерос это ребячество и будет более серьезно ко всему относиться. Я к его выходкам готов", – добавил Усик.

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Недавно украинец рассказал о качествах американского бойца.

"Бой с Беллью, который прошел в Манчестер в 2018 году, был невероятным опытом, теперь я могу сделать это еще раз на невероятной арене О2 в Лондоне. Мне не терпится снова выступить перед британскими фанами.

В крузервейте я достиг потолка, стал абсолютом, теперь иду по такому же пути в супертяжелом дивизионе. Я жду настоящего испытания с Чисорой. Он силен, жесткий и выносливый. Я помню, как был любителем и смотрел за его поединком с Виталием Кличко, он казался таким огромным.

Сейчас же уже я сам бьюсь с Чисорой. Я работаю в своем лагере, чтобы показать захватывающий бой 23 мая", - приводит слова Александра Sky Sports.

Отметим, что самый дешевый билет можно купить за 40 фунтов стерлингов (1320 гривен), а самый дорогой за 800 фунтов (26400 грн).

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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