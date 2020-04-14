Українська тенісистка Еліна Світоліна прогулялася в лісі і поділилася свіжими фото з передплатниками

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням сторінку в instagram знаменитості, де вона опублікувала фото.

«Якщо біля будинку є ліс – це сьогодні розкіш».

"Тільки якщо ти не в Чорнобилі", " Навіть не знаєш що на цих фотографіях красивіше: Еліна чи природа?", "Класні знімки", "Я думаю Вас там вірус не дістане ))) Як же круто ))", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що перша ракетка України Еліна Світоліна почала танцювати для тік-ток під час карантину.

Спортсменка захопила своїх передплатників спокусливим танцем з оголеним животом.

Наша співвітчизниця виклала відео танцювального челлендж Vibe Challenge Tik Tok, де користувачі популярного додатка повинні під музику енергійно рухати руками і ногами, а в кінці завмерти.

Зазначимо, що на відео Еліна повністю без макіяжу. Селфи в тому ж вигляді вона опублікувала в сториз.

Відео зібрало безліч коментарів від фанатів.

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