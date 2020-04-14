Українська тенісистка Еліна Світоліна прогулялася в лісі і поділилася свіжими фото з передплатниками
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням сторінку в instagram знаменитості, де вона опублікувала фото.
«Якщо біля будинку є ліс – це сьогодні розкіш».
"Тільки якщо ти не в Чорнобилі", " Навіть не знаєш що на цих фотографіях красивіше: Еліна чи природа?", "Класні знімки", "Я думаю Вас там вірус не дістане ))) Як же круто ))", - пишуть в коментарях.
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Раніше ми писали, що перша ракетка України Еліна Світоліна почала танцювати для тік-ток під час карантину.
Спортсменка захопила своїх передплатників спокусливим танцем з оголеним животом.
Наша співвітчизниця виклала відео танцювального челлендж Vibe Challenge Tik Tok, де користувачі популярного додатка повинні під музику енергійно рухати руками і ногами, а в кінці завмерти.
Зазначимо, що на відео Еліна повністю без макіяжу. Селфи в тому ж вигляді вона опублікувала в сториз.
Відео зібрало безліч коментарів від фанатів.
Нагадаємо, що Світоліна похвалилася фігурою в облягаючому майці, фото: кращий ракурс
Як повідомляла Politeka, Світоліна показала, чим займається під час карантину, відео: "Гаряче"
Також Politeka писала, що Світоліна похвалилася бездоганною фігурою в короткому топі: "Нереальна".