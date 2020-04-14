Украинская теннисистка Элина Свитолина прогулялась в лесу и поделилась свежими фото с подписчиками

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой страницу в инстаграм знаменитости, где она опубликовала фото.

«Если возле дома есть лес – это сегодня роскошь».

"Только если ты не в Чернобыле", " Навіть не знаєш що на цих фотографіях красивіше: Еліна чи природа?", "Классные снимки", "Я думаю Вас там вирус не достанет ))) Как же круто ))", - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина начала танцевать для тик-ток во время карантина.

Спортсменка восхитила своих подписчиков соблазнительным танцем с оголенным животом.

Наша соотечественница выложила видео танцевального челленджа Vibe Challenge Tik Tok, где пользователи популярного приложения должны под музыку энергично двигать руками и ногами, а в конце замереть.

Отметим, что на видео Элина полностью без макияжа. Селфи в том же виде она опубликовала в сториз.

Видео собрало множество комментариев от фанатов.

Напомним, что Свитолина похвасталась фигурой в облегающей майке, фото: лучший ракурс

Как сообщала Politeka, Свитолина показала, чем занимается во время карантина, видео: "Горячо"

Также Politeka писала, что Свитолина похвасталась безупречной фигурой в коротком топе: "Нереальная".