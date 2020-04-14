Украинская теннисистка Элина Свитолина прогулялась в лесу и поделилась свежими фото с подписчиками
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой страницу в инстаграм знаменитости, где она опубликовала фото.
«Если возле дома есть лес – это сегодня роскошь».
"Только если ты не в Чернобыле", " Навіть не знаєш що на цих фотографіях красивіше: Еліна чи природа?", "Классные снимки", "Я думаю Вас там вирус не достанет ))) Как же круто ))", - пишут в комментариях.
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Ранее мы писали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина начала танцевать для тик-ток во время карантина.
Спортсменка восхитила своих подписчиков соблазнительным танцем с оголенным животом.
Наша соотечественница выложила видео танцевального челленджа Vibe Challenge Tik Tok, где пользователи популярного приложения должны под музыку энергично двигать руками и ногами, а в конце замереть.
Отметим, что на видео Элина полностью без макияжа. Селфи в том же виде она опубликовала в сториз.
Видео собрало множество комментариев от фанатов.
Напомним, что Свитолина похвасталась фигурой в облегающей майке, фото: лучший ракурс
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Также Politeka писала, что Свитолина похвасталась безупречной фигурой в коротком топе: "Нереальная".