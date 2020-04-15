Зовнішність сестри Василя Ломаченка викликала справжній фурор в мережі

Анастасія захопила своїх підписників і фанатів Василя в соціальній мережі, виклавши знімки своєї чуттєвої фотосесії, повідомляє Politeka.

Дівчина закінчила Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтв ім. Утьосова.

Крім того, вона є майстром спорту міжнародного класу зі спортивної акробатики.

У 2005-му завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу в Греції та "бронзу" в Голландії в 2007-му.

Відзначимо, що раніше Анастасія зустрічалася з іншим відомим українським боксером Денисом Беринчиком.

Раніше ми писали про дружину Василя Ломаченка.

Український боксер Василь Ломаченко про сім'ю розповідає не часто

Про особисте життя нашого чемпіона відомо мало: одружений, є двоє дітей.

Саме в спортзалі відбулася перша зустріч Василя і Олени. На момент зустрічі їм було близько десяти років.

Нагадаємо, дружина Ломаченка захопила знімками, похвалившись шикарною фігурою: "Ідеальні".

Також Politeka писала, що дружина українського боксера похвалилася розкішною фігурою в купальнику: "Пантера".

Нагадаємо, раніше дружина українського боксера похвалилася ідеальною фігурою в купальнику, фото: "Ну персик".