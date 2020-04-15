Зовнішність сестри Василя Ломаченка викликала справжній фурор в мережі
Анастасія захопила своїх підписників і фанатів Василя в соціальній мережі, виклавши знімки своєї чуттєвої фотосесії, повідомляє Politeka.
Дівчина закінчила Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтв ім. Утьосова.
Пекло на Донбасі: окупанти пішли в атаку і підло розстріляли ЗСУ з кулеметів, є втрати
Пенсії українців перерахують за новою схемою: чого чекати вже в травні, важливе уточнення
Роздягнений Юрій Ткач із "Квартал 95" ошелешив постільним фото з дружиною: "Навіщо виставляти таке?"
Микола Басков повідомив про смерть коханої, зворушливі кадри: "Ти назавжди в моєму серці!"
Крім того, вона є майстром спорту міжнародного класу зі спортивної акробатики.
У 2005-му завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу в Греції та "бронзу" в Голландії в 2007-му.
Відзначимо, що раніше Анастасія зустрічалася з іншим відомим українським боксером Денисом Беринчиком.
Раніше ми писали про дружину Василя Ломаченка.
Український боксер Василь Ломаченко про сім'ю розповідає не часто
Про особисте життя нашого чемпіона відомо мало: одружений, є двоє дітей.
Саме в спортзалі відбулася перша зустріч Василя і Олени. На момент зустрічі їм було близько десяти років.
Нагадаємо, дружина Ломаченка захопила знімками, похвалившись шикарною фігурою: "Ідеальні".
Також Politeka писала, що дружина українського боксера похвалилася розкішною фігурою в купальнику: "Пантера".
Нагадаємо, раніше дружина українського боксера похвалилася ідеальною фігурою в купальнику, фото: "Ну персик".