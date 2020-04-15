Внешность сестры Василия Ломаченко вызвала настоящий фурор в сети
Анастасия восхитила своих подписчиков и фанатов Василия в социальной сети, выложив снимки своей чувственной фотосессии, сообщает Politeka.
Девушка закончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств им. Утесова.
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Кроме того, она является мастером спорта международного класса по спортивной акробатике.
В в 2005-м завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Греции и "бронзу" в Голландии в 2007-м.
Отметим, что ранее Анастасия встречалась с другим известным украинским боксером Денисом Беринчиком.
Ранее мы мы писали о супруге Василия Ломаченко.
Украинский боксер Василий Ломаченко о семье рассказывает не часто
О личной жизни нашего чемпиона известно мало: женат, есть двое детей.
Именно в спортзале состоялась первая встреча Василия и Елены. На момент встречи им было около десяти лет.
Напомним, супруга Ломаченко восхитила снимками, похваставшись шикарной фигурой: "Идеальные".
Также Politeka писала, что жена украинского боксера похвасталась роскошной фигурой в купальнике: "Пантера".
Напомним, ранее супруга украинского боксера похвасталась идеальной фигурой в купальнике, фото: "Ну персик".