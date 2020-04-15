Внешность сестры Василия Ломаченко вызвала настоящий фурор в сети

Анастасия восхитила своих подписчиков и фанатов Василия в социальной сети, выложив снимки своей чувственной фотосессии, сообщает Politeka.

Девушка закончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств им. Утесова.

Кроме того, она является мастером спорта международного класса по спортивной акробатике.

В в 2005-м завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Греции и "бронзу" в Голландии в 2007-м.

Отметим, что ранее Анастасия встречалась с другим известным украинским боксером Денисом Беринчиком.

Ранее мы мы писали о супруге Василия Ломаченко.

Украинский боксер Василий Ломаченко о семье рассказывает не часто

О личной жизни нашего чемпиона известно мало: женат, есть двое детей.

Именно в спортзале состоялась первая встреча Василия и Елены. На момент встречи им было около десяти лет.

Напомним, супруга Ломаченко восхитила снимками, похваставшись шикарной фигурой: "Идеальные".

Также Politeka писала, что жена украинского боксера похвасталась роскошной фигурой в купальнике: "Пантера".

Напомним, ранее супруга украинского боксера похвасталась идеальной фигурой в купальнике, фото: "Ну персик".