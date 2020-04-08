Жена непобежденного украинского боксера Арнольда Хегая (15–0–1, 10 КО) Анна любит баловать подписчиков жаркими фото

Хегай вместе со своей избранницей уже больше 10 лет. У девушки потрясающая фигура в такую красавицу сложно не влюбиться, сообщает Politeka.

"Пантера", "Очень импонирует ваш стиль", "Лучшая", "Красотка какая" - пишут в комментариях.

Ранее мы писали о жене Василия Ломаченко.

О личной жизни нашего чемпиона известно мало: женат, есть двое детей, но нам удалось найти редкие кадры второй половинки боксера.

Именно в спортзале состоялась первая встреча Василия и Елены. На момент встречи им было около десяти лет.

Кроме того, украинский боксер Александр Усик раскрыл подробности личной жизни во время Великого поста.

В частности, боксер расказал от чего воздерживается в это время.

«От чего я воздерживаюсь во время поста? От многих вещей. Воздерживаюсь от близости с женой. Но это должно прийти к обоим людям - и к жене, и к мужу. Если муж соблюдает пост, а жена требует от него супружеских обязательств, то их надо выполнять. Если вы вдвоем к этому пришли, то это маленькая победа.

Я слежу за своим языком, высказываниями. Все мы люди, бывает иногда сквернословие. Стараюсь не только во время поста, но в обиходе не использовать эти ненужные слова. Воздерживаюсь от тусовок, встреч, абсолютно ненужных посиделок и разговоров. Мягче надо становиться. Не только когда идет пост, а в любое время», - поделился Усик.

Напомним, супруга украинского боксера похвасталась идеальной фигурой в купальнике, фото

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Напомним, ранее жена Гводика восхитила снимками, похваставшись фигурой: такой ее видел только муж.