Украинский боксер Александр Гвоздик считает свою жену лучшим другом

Александр со своей женой Дарьей вместе уже больше 15 лет.

У них трое детей — два сына Дима и Миша, дочь Анна. Дарья тоже из Харькова, где окончила Харьковский национальный университет городского хозяйства, сообщает Politeka.

Профиль Дарьи в Инстаграм практически весь наполнен фотографиями с отдыха.

Кроме того, Александр Гвоздик готовился вернуться в ринг после поражения Артуру Бетербиеву.

Возвращение должно было случиться 30 мая в андеркарте объединительного боя другого украинца – Василия Ломаченко.

Украинский боксер рассказал, что планировалось изначально и, что пошло не так.

«Изначально был план провести бой на карде шоу Ломаченко - Лопес 30 мая. Однако, из-за коронавируса сейчас этот вечер под вопросом и мой бой в том числе.

Top Rank отменили сейчас все вечера на март и апрель, поэтому не только у меня не понятно с будущим поединком, и вообще ничего не ясно по нынешним шоу в США. В соперники кстати планировался Джесси Харт, но теперь это уже неактуально».

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

А еще Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.

Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.