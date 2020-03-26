Украинский боксер Александр Гвоздик считает свою жену лучшим другом
Александр со своей женой Дарьей вместе уже больше 15 лет.
У них трое детей — два сына Дима и Миша, дочь Анна. Дарья тоже из Харькова, где окончила Харьковский национальный университет городского хозяйства, сообщает Politeka.
Профиль Дарьи в Инстаграм практически весь наполнен фотографиями с отдыха.
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Кроме того, Александр Гвоздик готовился вернуться в ринг после поражения Артуру Бетербиеву.
Возвращение должно было случиться 30 мая в андеркарте объединительного боя другого украинца – Василия Ломаченко.
Украинский боксер рассказал, что планировалось изначально и, что пошло не так.
«Изначально был план провести бой на карде шоу Ломаченко - Лопес 30 мая. Однако, из-за коронавируса сейчас этот вечер под вопросом и мой бой в том числе.
Top Rank отменили сейчас все вечера на март и апрель, поэтому не только у меня не понятно с будущим поединком, и вообще ничего не ясно по нынешним шоу в США. В соперники кстати планировался Джесси Харт, но теперь это уже неактуально».
Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.
А еще Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.
Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.