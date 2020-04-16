Український боксер Василь Ломаченко розповів, коли почав займатися спортом

Так, боксер розповів, що його першим спаринг-партнером була двоюрідна сестра, яка постійно його била.

"Вона була старша за мене на рік і трошки більше. Батько одягав нам рукавички, але мої він зав'язував шнурки за спиною. Я не міг випрямити руки: якщо я бив правою, у мене тягнуло ліву.

А в неї руки були розв'язані. Я був маленький, мені було три або чотири роки, і вона постійно мене била. Вона попадала мені по обличчю, мені було боляче, але я не ховався, я не закривав очі, не плакав. Після цього мій батько і тренер усвідомлював, що у мене з характером і з волею до перемоги все в порядку", - розповів Ломаченко.

До речі, боксер з часом зрозумів, чого хотів домогтися його батько.

"Настав той момент, коли я виріс і зрозумів, чому мене постійно б'ють і я не можу закритися і захиститися. В той момент я просто взяв і перекинув шнурки наперед: мені набридло, що мене б'ють. І я дав їй пару раз. Вона заплакала і на цьому ми закінчили спаринги", - резюмував українець.

Нещодавно ми писали, що українські боксери Василь Ломаченко і Денис Берінчик успішно виступають на професійному рингу

В легкій вазі б'ються Василь Ломаченко (14-1, 10 КО), який вже завоював титули WBO, WBC і WBA і Денис Берінчик, якому тільки чекають титульні бої.

Відео спарингу відомих українських боксерів з'явилося в мережі.

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Нагадаємо, раніше дружина українського боксера похвалилася ідеальною фігурою в купальнику, фото: "Ну персик".