Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, когда начал заниматься спортом

Так, боксер рассказал, что его первым спарринг-партнером была двоюродная сестра, которая постоянно его избивала.

"Она была старше меня на год и немножко крупнее. Отец надевал нам перчатки, но мои он завязывал на шнурки за спиной. Я не мог выпрямить руки: если я бил правой, у меня тянуло левую.

А у нее руки были развязаны. Я был маленький, мне было три или четыре года, и она постоянно меня била. Она попадала мне по лицу, мне было больно, но я не прятался, я не закрывал глаза, не плакал. После этого мой отец и тренер осознавал, что у меня с характером и с волей к победе все в порядке", - рассказал Ломаченко.

К слову, боксер со временем понял, чего хотел добиться его отец.

"Настал тот момент, когда я вырос и понял, почему меня постоянно бьют и я не могу закрыться и защититься. В тот момент я просто взял и перекинул шнурки наперед: мне надоело, что меня бьют. И я как дал ей пару раз. Она заплакала и на этом мы закончили спарринги", - резюмировал украинец.

Недавно мы писали, что украинские боксеры Василий Ломаченко и Денис Беринчик успешно выступают на профессиональном ринге

В легком весе дерутся Василий Ломаченко (14-1, 10 КО), который уже завоевал титулы WBO, WBC и WBA и Денис Беринчик, которому только предстоят титульные бои.

Видео спарринга известных украинских боксеров появилось в сети.

Напомним, супруга Ломаченко восхитила снимками, похваставшись шикарной фигурой: "Идеальные".

Также Politeka писала, что жена украинского боксера похвасталась роскошной фигурой в купальнике: "Пантера".

Напомним, ранее супруга украинского боксера похвасталась идеальной фигурой в купальнике, фото: "Ну персик".