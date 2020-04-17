Спортсменці є що показати

Українська тенісистка Ольга Янчук балує фоловерів нескромними фотографіями

25-річна українка перебуває на 687-му місці рейтингу WTA, а найкращим показником є 213-я позиція в 2017 році, повідомляє Politeka

На її рахунку 11 титулів ITF в одиночному розряді і 4 – в парному.

Вона також брала участь в одному турнірі Великого шолома, але програла у першому раунді кваліфікації на US Open.

Дівчина часто публикує фото - і справді, спортсменці є що показати.

У спортсменки майже 25 тисяч підписників.

Дівчина любить різного роду фотосесії.

"Занадто ідеально", " Дуже красива", " Така красива" - пишуть в коментарях.

До речі, відома фітнес-модель Люсія Яворчекова, знялася в спокусливій фотосесії

Дівчина любить балувати своїх фоловерів і часто публікує пікантні фото.

Так, нещодавно фітоняшка прогулялася у себе вдома голою, і звичайно ж похвалилася фотографією підписниками.

Варто відзначити, що у дівчини розкішна фігура, тому фото набирають десятки тисяч лайків і сотні коментарів.

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