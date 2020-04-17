Спортсменке есть что показать

Украинская теннисистка Ольга Янчук балует подписчиков нескромными фотографиями

25-летняя украинка находится на 687-м месте рейтинга WTA, а ее лучшим показателем является 213-я позиция в 2017 году, сообщает Politeka

На ее счету 11 титулов ITF в одиночном разряде и 4 – в парном.

Она также принимала участие в одном турнире Большого шлема, но проиграла в первом раунде квалификации на US Open.

Девушка часто публикует фото - и действительно, спортсменке есть что показать.

У спортсменки почти 25 тысяч подписчиков.

Девушка любит разного рода фотосессии.

"Слишком идеально", " Очень красивая", " Такая красивая" - пишут в комментариях.

К слову, известная фитнес-модель Люсия Яворчекова, снялась в соблазнительной фотосессии

Девушка любит баловать своих фолловеров и часто публикует пикантные фото.

Так, недавно фитоняшка прогулялась у себя дома обнаженной, и конечно же похвасталась фотографией подписчикам.

Стоит отметить, что у девушки роскошная фигура, поэтому фото набирают десятки тысяч лайков и сотни комментариев.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель показала шикарное тело: с такими формами одежда не нужна

Как сообщала Politeka, украинская королева фитнеса без стеснения показала себя топлес.

Также Politeka писала о том, что чемпионка по фитнесу провела экскурсию по своему идеальному телу.