Украинская теннисистка Ольга Янчук балует подписчиков нескромными фотографиями
25-летняя украинка находится на 687-м месте рейтинга WTA, а ее лучшим показателем является 213-я позиция в 2017 году, сообщает Politeka
На ее счету 11 титулов ITF в одиночном разряде и 4 – в парном.
Она также принимала участие в одном турнире Большого шлема, но проиграла в первом раунде квалификации на US Open.
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Девушка часто публикует фото - и действительно, спортсменке есть что показать.
У спортсменки почти 25 тысяч подписчиков.
Девушка любит разного рода фотосессии.
"Слишком идеально", " Очень красивая", " Такая красивая" - пишут в комментариях.
К слову, известная фитнес-модель Люсия Яворчекова, снялась в соблазнительной фотосессии
Девушка любит баловать своих фолловеров и часто публикует пикантные фото.
Так, недавно фитоняшка прогулялась у себя дома обнаженной, и конечно же похвасталась фотографией подписчикам.
Стоит отметить, что у девушки роскошная фигура, поэтому фото набирают десятки тысяч лайков и сотни комментариев.
Напомним, что знаменитая фитнес-модель показала шикарное тело: с такими формами одежда не нужна
Как сообщала Politeka, украинская королева фитнеса без стеснения показала себя топлес.
Также Politeka писала о том, что чемпионка по фитнесу провела экскурсию по своему идеальному телу.