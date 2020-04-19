25-річна українська тенісистка Еліна Світоліна привітала підписників з Великоднем

Зірка спорту приєдналася до тих, хто поспішив побажати своїм шанувальникам світлої Пасхи, й опублікувала ніжне фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На знімку вона позує, тримаючи в руках паску, прикрашену глазур'ю, писанками та фігуркою зайчика.Око радують пастельні кольори декору випічки.

Сама тенісистка виглядає розслабленою і умиротвореною. На ній червона в білу смужку футболка-поло, на обличчі – мінімум макіяжу, а волосся недбало зібране у хвіст.

«Зі світлим святом Великодня! 🐣✨ Бажаю вірити і сподіватися, мріяти і жити з любов'ю в серці, цінувати своє життя і красиво розпоряджатися кожним днем її.💛 Бажаю величезного здоров'я вам і вашим близьким. Христос Воскрес 💛», – підписала вона кадр.

Раніше ми розповідали, що Світоліна почала танцювати для тік-ток під час карантину. Спортсменка захопила своїх шанувальниківв спокусливим танцем з оголеним животом. Наша співвітчизниця виклала відео танцювального челлендж Vibe Challenge Tik Tok, де користувачі популярного додатка повинні під музику енергійно рухати руками і ногами, а в кінці завмерти.

Ми також писали, що колега Світоліної, професійна тенісистка Аріна Соболенко опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому лежить на столі лише в одних джинсах.

«18+» - підписала фото 11-а ракетка світу з Білорусі.

Нагадаємо, що Світоліна похвалилася фігурою в облягаючій майці, фото: кращий ракурс

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