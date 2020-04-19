25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила подписчиков с Пасхой
Звезда спорта присоединилась к тем, кто поспешил пожелать своим поклонникам светлой Пасхи, и опубликовала нежное фото на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.
На снимке она позирует, держа в руках пасхальный кулич, украшенный глазурью, писанками и фигуркой зайчика. Глаз радуют пастельные цвета декора выпечки.
Сама теннисистка выглядит расслабленной и умиротворенной. На ней красная в белую полоску футболка-поло, на лице – минимум макияжа, а волосы небрежно собраны в хвост.
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«Со светлым праздником Пасхи! 🐣✨ Желаю верить и надеяться, мечтать и жить с любовью в сердце, ценить свою жизнь и красиво распоряжаться каждым ее днём.💛 Желаю огромного здоровья вам и вашим близким. Христос Воскрес 💛», – подписала она кадр.
Ранее мы рассказывали, что Свитолина начала танцевать для тик-ток во время карантина. Спортсменка восхитила своих подписчиков соблазнительным танцем с оголенным животом. Наша соотечественница выложила видео танцевального челленджа Vibe Challenge Tik Tok, где пользователи популярного приложения должны под музыку энергично двигать руками и ногами, а в конце замереть.
Мы также писали, что коллега Свитолиной, профессиональная теннисистка Арина Соболенко опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором лежит на столе лишь в одних джинсах.
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Напомним, что Свитолина похвасталась фигурой в облегающей майке, фото: лучший ракурс
Как сообщала Politeka, Свитолина показала, чем занимается во время карантина, видео: "Горячо"
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