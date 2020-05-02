Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе за улюбленим заняттям

На фото Марина бігла на біговій доріжці в спортивному топі і спортивних трусах, а також кросівках. Волосся у неї були під обручем, щоб не заважали тренуванні. Спортсменка була в русі, коли її фотографували і можна помітити концентрацію Бех, поки вона біжить до мети. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мене надихає те, що я роблю. Я люблю спорт. Я люблю легку атлетику. Я мрію досягти своєї мети", - написала Марина під фото.

Фанати поставили більше 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Мені, як вболівальнику, важко без спортивних змагань, без емоцій, переживань, захоплень, іноді розчарувань. Ще знову рік до Олімпійських ігор. З нетерпінням чекаю нових перемог і придбань", "Я робот", "Це бомба". "Чудово", "Мій улюблений біг".

Раніше ми повідомляли, що Марина Бех-Романчук показала, як відпочиває у Хмельницькому.

На фото Марина лежала на піску в чорному купальнику, залишивши волосся розпущеним. Бех одну ногу зігнула і закрила очі від задоволення. Завдяки цьому фото вийшло сонячним і ніжним. Якщо вірити геометке, то Романчук лежала на пляжі в Хмельницькому, на тлі можна побачити водоймище, а ще трохи далі - багатоповерхівки.

"Я просто насолоджуюся моментом "Я закриваю очі і мрію про те, чого хочу завтра", - написала Марина під фото.

Нагадаємо, українська легкоатлетка показала божественну фігуру в крихітному топі

А ще Politeka писала, що легкоатлетка Бех-Романчук спустила сорочку і блиснула ідеальними вигинами

Також Politeka повідомляла, що легкоатлетка Бех-Романчук засвітила свої переваги на пляжі, фото



