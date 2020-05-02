Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя за любимым занятием

На фото Марина бежала на беговой дорожке в спортивном топе и спортивных трусах, а также кроссовках. Волосы у нее были под обручем, чтобы не мешали тренировке. Спортсменка была в движении, когда ее фотографировали и можно заметить концентрацию Бех, пока она бежит к цели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Меня вдохновляет то, что я делаю. Я люблю спорт. Я люблю легкую атлетику. Я мечтаю достичь своей цели", - написала Марина под фото.

Фанаты поставили больше 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Мне, как болельщику, тяжело без спортивных соревнований, без эмоций, переживаний, увлечений, иногда разочарований. Еще опять год до Олимпийских игр. С нетерпением жду новых побед и приобретений", "Я робот", "Это бомба". "Прекрасно", "Мой любимый бег".

Ранее мы сообщали, что Марина Бех-Романчук показала, как отдыхает в Хмельницком.

На фото Марина лежала на песке в темном купальнике, оставив волосы распущенными. Бех одну ногу согнула и закрыла глаза от счастья. Из-за этого кадр получился солнечным и нежным. Если верить геометке, то Романчук лежала на пляже в Хмельницком, на фоне можно увидеть водоем, а еще немного дальше - многоэтажки.

"Я просто наслаждаюсь моментом "Я закрываю глаза и мечтаю о том, чего хочу завтра", - написала Марина под фото.

Напомним, украинская легкоатлетка показала божественную фигуру в крохотном топе

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