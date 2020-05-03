Українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвалилася бездоганною фігурою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Сьогодні дуже гарні вихідні і я насолоджуюся цим днем», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Бех-Романчук позує в крихітному білизна, ефектно задерши руки. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Це дуже мило», «це незабутньо», «дуже красива і талановита спортсменка», «мамо, як же гарно», «вогонь фігурка», - пишуть вони.

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На фото Марина бігла на біговій доріжці в спортивному топі і спортивних трусах, а також кросівках. Волосся у неї були під обручем, щоб не заважали тренуванні. Спортсменка була в русі, коли її фотографували і можна помітити концентрацію Бех, поки вона біжить до мети.

"Мене надихає те, що я роблю. Я люблю спорт. Я люблю легку атлетику. Я мрію досягти своєї мети", - написала Марина під фото.

Фанати поставили більше 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Мені, як вболівальнику, важко без спортивних змагань, без емоцій, переживань, захоплень, іноді розчарувань. Ще знову рік до Олімпійських ігор. З нетерпінням чекаю нових перемог і придбань", "Я робот", "Це бомба". "Чудово", "Мій улюблений біг".

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