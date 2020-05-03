Украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась безупречной фигурой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Сегодня очень красивые выходные и я наслаждаюсь этим днем», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Бех-Романчук позирует в крохотном белье, эффектно задрав руки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это слишком мило», «это незабываемо», «очень красивая и талантливая спортсменка», «мама дорогая, как же красиво», «огонь фигурка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя за любимым занятием

На фото Марина бежала на беговой дорожке в спортивном топе и спортивных трусах, а также кроссовках. Волосы у нее были под обручем, чтобы не мешали тренировке. Спортсменка была в движении, когда ее фотографировали и можно заметить концентрацию Бех, пока она бежит к цели.

"Меня вдохновляет то, что я делаю. Я люблю спорт. Я люблю легкую атлетику. Я мечтаю достичь своей цели", - написала Марина под фото.

Фанаты поставили больше 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Мне, как болельщику, тяжело без спортивных соревнований, без эмоций, переживаний, увлечений, иногда разочарований. Еще опять год до Олимпийских игр. С нетерпением жду новых побед и приобретений", "Я робот", "Это бомба". "Прекрасно", "Мой любимый бег".

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