Американський боксер Теофимо Лопес заявив, що українець Василь Ломаченко хоче відкласти проведення бою з ним

Крім того, Лопес в черговий раз образив українця.

"Я розповім деяке л*йно, про яке я дізнався. Ця с*чка Ломаченко хоче провести проміжний бій. Так що тепер Top Rank хоче, щоб і у мене був проміжний бій. Нах*й це! Мені ніякі проміжні бої не треба. Моїм проміжним боєм буде поєдинок з Ломаченком", - наводить слова Лопеса Boxing Scene.

До речі, промоутер Боб Арум висловив думку про чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василя Ломаченка (14-1, 10 КО)

«Зараз у нас є проблеми з Ломаченком. Василь повернувся в Україну, щоб знаходитися поряд з рідними. Це зрозуміло. Питання в тому, чи зможемо ми оперативно домогтися повернення Ломаченка в США. Я цього не знаю. Зрозуміло, зараз діє заборона на подорожі.

Він не буде знятий для того, щоб провести боксерський поєдинок. Так що у нас виникли великі проблеми з іноземними бійцями, які на даний момент перебувають за межами США».

Також ми писали, що нещодавно Лопес вже розповідав, що думає про Ломаченка в інтерв'ю YouTube-каналу Gareth A Davies.

"Всі дуже поважають Ломаченка, бояться його і починають нервувати. У Кемпбелла був шанс, але він виявив занадто велику повагу. Було відчуття, що він вибачається, коли завдає удар. Ломаченко - хороший боєць, з яким вийде відмінний бій, але я збираюся стати кращим з нас двох. Це може вийти тільки у мене. Коли ти перестаєш поважати Ломаченка, як зробив Салідо, то все на рингу змінюється. Василь не зрозумів, чому він не став тікати від джеба. "Ось л*йно, він вийшов битися". Бійку я йому також забезпечу", - заявив Лопес.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".